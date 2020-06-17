Bünyan'ın doğa harikaları ziyaretçileri ağırlayacak - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Güllüce mahallesinde yapımına başlanan mesire alanında incelemelerde bulundu.



Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve teknik ekiple yapılan incelemede, Başkan Özkan Altun, "Birim müdürlerimizle birlikte ilçemiz genelinde incelemeler yaparak öncelikleri belirliyor, projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında vatandaşlarımızın da beklentilerini tespit ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı kaliteli hizmetlerle buluşturmak" diye konuştu. İlçenin dört bir tarafı insanların aileleriyle huzurlu ve hoşça vakit geçirebileceği doğa harikası mekanlarla bezeli olduğuna dikkat çeken Başkan Özkan Altun, "Bunlardan bir tanesi olan ve Güllüce mahallemizde bulunan Kayırasın mesire alanını yeniden düzenliyoruz. İnşallah burada yapacağımız düzenleme çalışmasıyla ilçe ve mahalle sakinlerimizin yanı sıra ilçe dışından gelen misafirlerimizin doğa ile iç içe aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız. Bununla birlikte Topsöğüt, Elbaşı ve Gergeme mahallelerimiz için planlamalarımızı yaptık. Hepsini sırasıyla bir bir hayata geçireceğiz. Tüm çalışmalarımız bittiğinde, güzel ilçemizi kent hayatının verdiği yorgunluğu üzerlerinden atmak isteyen insanların biran önce kavuşmak için can atacağı mekanlarla donatacağız" dedi.



Mahalle muhtarı Rıfat Odabaşı ve mahalle sakinleri de gösterdikleri ilgi ve yapılan çalışmalar için Başkan Özkan Altun'a teşekkür etiler. - KAYSERİ