Burdur'da annesinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Efsa bebek taburcu edildi - Son Dakika

Burdur'da önceki gün ev eşyası taşıyan kamyonetin devrildiği kazada annesini kaybeden, kendisi ve kardeşi yaralanan üç aylık Efsa Bakır, sağlığına kavuştu.

Kazada kafasına darbe alan Efsa bebek, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Bebeğin tedavisiyle ilgilenen Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Keskin, AA muhabirine, bebeğin araç içi trafik kazası nedeniyle hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Bebeğin geldiğinde kafa tasında sıyrıklar olduğunu belirten Keksin, "Sarsıntıdan dolayı hastada olabilecek kanama, kafatasında ve kemiklerde kırık olabilir şüphesiyle hastadan tomografi istedik. Herhangi bir kafa içi yaralanması ve beyin kanaması yoktu." ifadelerini kullandı.

Keskin, bebeği hastanede anne sütü ve mamayla beslediklerini belirterek, "Beyin cerrahisi de herhangi bir müdahaleye gerek duymadı hastada. Genel durumu iyiydi. İkinci gün hastayı beyin cerrahisinin önerileriyle tabucu ettik. Şu an sağlıklı, herhangi bir sıkıntısı yok. Hastayı babası geldi aldı." diye konuştu.

13 Nisan'da İsa Bekar (24) idaresindeki 07 NE 179 plakalı kamyonet, Antalya-Burdur kara yolu Kurna Rampası mevkisinde devrilmiş, kazada anne Cahide Bekar (39) ölmüş, 3 aylık bebek Efsa ile Nisa Bekar (1) yaralanmıştı. Nisa Bekar ise Burdur'da kaldırıldığı hastanede dün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.