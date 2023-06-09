Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı

09.06.2023 20:55

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Burdur'da katliam gibi kaza meydana geldi. Burdur- Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde 16 AAN 582 otomobil sürücüsü kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek 15 AAK 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Murat Gunbatti: hız limitine uysalar bu ölümlü kaza olmazdı, trafik kurallarına riayet etmek lazım Cevap Yaz 108 8 Yayından Kaldır
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Karamanlı, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı - Son Dakika
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