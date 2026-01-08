Burdur'da Sağlıklı Yaş Alma Okulu Mezuniyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burdur'da Sağlıklı Yaş Alma Okulu Mezuniyeti

08.01.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaş üstü vatandaşlar için düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Okulu mezuniyet töreni yapıldı.

BURDUR İl Sağlık Müdürlüğü'nde 65 yaş üstü vatandaşların katıldığı ve 10 hafta süren 'Sağlıklı Yaş Alma Okulu' mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde 1 Ekim 2025'te başlayan ve 60 vatandaşın katıldığı Sağlıklı Yaş Alma Okulu'nun mezuniyet programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlendi. Bağışıklamanın sağlık açısından önemi ve bulaşıcı hastalıklar, yeterli ve dengeli beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite ve egzersizin önemi, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı ve inme, yaşlıda uykunun yapısı, düzenli uyku ve uyku bozuklukları, Demans ve Alzaimer, akciğer hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet, solunum yetmezliği ve nefes darlığı, kalp yetmezliği, depresyon, yaşlılıkta sosyal haklar ve istismar, akılcı ve bilinçli ilaç kullanımı konularında uzmanlar tarafından eğitim verilen Sağlıklı Yaş Alma Okulu'nun mezuniyet programına Vali Yardımcısı Vekili Yusuf Emre Yiğit, Halk Sağlığı Başkanı Ayşen Til ile vatandaşlar katıldı. Programda Sağlıklı Yaş Alma Okulu'nda eğitim gören vatandaşlar 'Sağlıklı Yaşa, Bilgiyle Güçlen' temalı 'Çınarlar Yarışıyor' bilgi yarışmasında mücadele etti. Daha sonra 'Birlikte Söyleyen Sesler Birlikte İyileşir' temalı 'Ömürden Notalar' konulu Türk Halk Müziği konseri verildi.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Vekili Yusuf Emre Yiğit, "Sizleri böyle neşeli, aktif, üretken görmek bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ayşen Til, hem eğlenip hem öğrendikleri çok güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi. Etkinlik sonunda katılanlar teşekkür belgeleri verildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Etkinlik, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Sağlıklı Yaş Alma Okulu Mezuniyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:50:08. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Sağlıklı Yaş Alma Okulu Mezuniyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.