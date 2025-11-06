Burdur'da Tehlike Arz Eden Ağaçlar Kesilecek - Son Dakika
Burdur'da Tehlike Arz Eden Ağaçlar Kesilecek

06.11.2025 11:36
Burdur Belediyesi, biyolojik ömrünü tamamlayan altı ağaçın güvenlik nedeniyle kesileceğini duyurdu. Kesilen ağaçların yerine uygun peyzaj türleriyle yeni ağaçlar dikileceği belirtildi.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Parkı ve İstasyon Caddesi refüjde bulunan ve biyolojik ömrünü tamamlamış altı adet ağacın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmemesi için kesileceği belirtilerek, "Kesilen her ağaç için toprağımıza ve şehir içi peyzaj türüne uygun ağaçlar dikerek yeşil bir Burdur için mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Burdur Belediyesi'nden kentte gerçekleştirilen ağaç kesimlerine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde parklarda ve refüjlerde bulunan kızılçam ağaç türlerinde 2014 yılından itibaren kurumalar başlamıştır. İstasyon Caddesi ve Cumhuriyet Parkında Müdürlüğümüz teknik personeli, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi ile yapılan ortak inceleme ve değerlendirme sonucu; çam türü ağaçlarda Tomicus destruens (Akdeniz Çam Kabuk Böceği), Tomicus minör (Küçük Orman Bahçıvanı), Orthotomicus erosus (Akdeniz Çam Kabuk Böceği), İps sextentatus (On İki Dişli Çam Kabuk Böceği) ve Marchalina hellenica (Çam Kabuklu Koşnili) zararlıları tespit edilmiştir.

Söz konusu zararlılardan özellikle Çam Pamuklu Koşnili ağaç dallarında yoğun olarak görülmekte olup, bazı ağaçların tamamının bazı ağaçların ise dallarının kurumasına neden olmuştur. Ağaçlar büyüme yetisini kaybederek tepe formları bozulmuştur. Bol kozalaktan anlaşılacağı üzere biyolojik ömrünün sonuna geldiği tespit edilmiştir.

Sorumluluk alanımız içerisinde yer alan Cumhuriyet Parkı ve İstasyon Caddesi (Valilik Önü Mevki) refüjde bulunan ve biyolojik ömrünü tamamlamış olan altı adet ağacın gerekli izinleri alınmış olup, olumsuz hava koşullarında can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmemesi için kesimlerini 08.11.2025 tarihinde üzülerek yapacağız.

Kesilen her ağaç için toprağımıza ve şehir içi peyzaj türüne uygun ağaçlar dikerek yeşil bir Burdur için mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Burdur Belediyesi, belediye, Burdur

