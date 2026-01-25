Burdur'da Tünel Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

1) BURDUR'DA TÜNEL GİRİŞİNDE KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

ANTALYA- Burdur Karayolu üzerindeki Kazak-1 Tüneli girişinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu üzerindeki Kazak-1 Tüneli girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 33 AZV 518 ve 32 AKK 364 plakalı iki otomobil ile bir TIR'ın karıştığı kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak, Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.