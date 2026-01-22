Burhaniye'de Kış Spor Okullarına İlgi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Burhaniye'de Kış Spor Okullarına İlgi Artıyor

Burhaniye\'de Kış Spor Okullarına İlgi Artıyor
22.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sömestr tatilinde Burhaniye Atatürk Spor Salonu'ndaki kurslara katılım 1400 öğrenciye ulaştı.

Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda başlattığı kış spor okullarına katılım sömestr tatili ile birlikte arttı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, salondan daha çok öğrencinin yararlanması için kurs saatlerinin erkene alındığını kaydederken, amaçlarının bütün Burhaniye ye spor yaptırmak olduğunu söyledi.

Burhaniye'de sömestr tatili ile birlikte yüzlerce öğrenci Atatürk Spor Salonu'nu doldurdu. Basketboldan voleybola, masa tenisinden judoya kadar farklı branşlardaki kurslara katılan gençler mutluluklarını dile getirdi. Kurslara bin 400 dolayında öğrencinin katıldığını kaydeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da gençleri spor aktivitelerine yönlendirmek istediklerini söyledi. Cimnastik için geldiğini kaydeden Yağmur Dönmez, "Arkadaşlarımla birlikte cimnastiğe geliyorum. Çok eğlenceli. Başka arkadaşlarıma da öneriyorum. Grubumuzla yarışmalara katıldık. Birçok madalya aldık. Öğretmenimi de çok seviyorum" dedi.

Nehir Dutgun da, "Tatilde Atatürk Spor Salonu'nda çok güzel çalışıyoruz. Salona herkesi bekliyoruz. Yarışmalarda madalyalarımız var. Tatilde herkesi buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ise, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak Atatürk Spor Salonu'nda gençlerimiz ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Özellikle sömestr tatilinde kurslarımızı erken saate alıp çocuklarımızı biraz daha sokaklardan kurtarmak, spor aktivitelerine yönlendirmek temel hedeflerimiz arasında. Bu yıl da sömestr tatilinde basketboldan voleybola, masa tenisinden judoya ve tekvando gibi branşlarda kurslar veriyoruz. Sömestr tatilinde öğrenci sporcu sayamız çok arttı. Gelen taleplere elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Salonumuz yetmemeye başlardı. 2, 3 aydır kayıtta bekleyen öğrencilerimiz var. Grubun biri bitince diğerini alıyoruz. Amacımız bütün Burhaniyelilere spor yaptırmak" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burhaniye, Balıkesir, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye'de Kış Spor Okullarına İlgi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Bu gerçek olabilir mi Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Onur Saylak’tan duygusal paylaşım: ’’Güzellerim… 14’’ Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:42
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
08:16
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:20:28. #7.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Kış Spor Okullarına İlgi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.