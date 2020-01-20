Burhaniye'de polis halk eğitim merkezi kursiyerlerini bilgilendirdi - Son Dakika

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Burhaniye'de polis halk eğitim merkezi kursiyerlerini bilgilendirdi
6 saat önce
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik "huzur toplantısı" düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik "huzur toplantısı" düzenledi.
Ahmet Akın Kültür Merkezi'ndeki toplantıda katılımcılara iletişim yolu ile dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Emniyet yetkilileri kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan kişilerle telefonda kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılmaması konusunda da uyarıda bulundu.
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