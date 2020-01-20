Burhaniye'de polis halk eğitim merkezi kursiyerlerini bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de polis halk eğitim merkezi kursiyerlerini bilgilendirdi - Son Dakika

Burhaniye'de polis halk eğitim merkezi kursiyerlerini bilgilendirdi

6 saat önce

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik "huzur toplantısı" düzenledi.

Burhaniye'de polis halk eğitim merkezi kursiyerlerini bilgilendirdi, System.String[]

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik "huzur toplantısı" düzenledi.


Ahmet Akın Kültür Merkezi'ndeki toplantıda katılımcılara iletişim yolu ile dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Emniyet yetkilileri kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan kişilerle telefonda kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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