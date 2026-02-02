Burhaniye'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken sular nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

Ali Çetinkaya Mahallesi Çoruk mevkisinde oluşan su birikintisi nedeniyle evinden çıkamayan 72 yaşındaki F.Y'nin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Ekipler, güvenli şekilde tahliye ettiği F.Y'yi sağlık kontrollerinin ardından Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden kızı Ş.A'ya teslim etti.

İlçe genelindeki yağışların aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.