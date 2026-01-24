Burhaniye\'de Yüzme Havuzu Tamamlandı

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonunun bahçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı. Havuzun çevre düzenlemesinin ardından hizmete gireceğini kaydeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, yaz kış yüzme kursları verileceğini söyledi.

Burhaniye de yaklaşık bir yıldır yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı. İnşaatın ay sonunda teslim alınacağını kaydeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, şu anda çevre düzenlemesinin devam ettiğini söyledi. Havuzda yüzme kurslarının verileceğini kaydeden Aslan Alparslan, " Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce gencimize portatif havuzda yüzme kursları verdik. Yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Bu havuzun hizmete girmesi ile birlikte her yaştan vatandaşlarımıza yüz kış yüzme kursları vereceğiz. Amacımız, Burhaniye de yüzme bilmeyen vatandaşın kalmamasıdır" dedi. - BALIKESİR