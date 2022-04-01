BURNUNDAN TANINAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika
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BURNUNDAN TANINAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI

01.04.2022 12:22

KAĞITHANE'de, park halindeki motosikleti çaldıktan sonra motosiklet sahibinin burnundan tanıdığı hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAĞITHANE'de, park halindeki motosikleti çaldıktan sonra motosiklet sahibinin burnundan tanıdığı hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Salı günü sabahın erken saatlerinde Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yürüyerek sokağa giren kapüşonlu hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Motosikletin kilidini kıran şüpheli, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Ali Yılkın, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra motosikletinin çalındığını gören Ali Yılkın, görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

HIRSIZI BURNUNDAN TANIDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Motosiklet sahibi Ali Yılkın, motosikletini çalan kişiyi burnundan tanıdığını, aynı kişinin birkaç gün önce arkadaşının motosikletini çaldığını söylemişti.

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.A.'yı, saat 23.30 sıralarında, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Gölbaşı sokak üzerinde yakaladı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

BURNUNDAN TANINAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI
BURNUNDAN TANINAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURNUNDAN TANINAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika


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