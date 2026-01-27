Bursa\'da 21 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D. (26) isimli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
