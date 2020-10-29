29 Ekim'e özel meşaleli ve havai fişekli gösteri - BURSA - Son Dakika

Bursa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uludağ'ın eteklerinde meşaleli ve havai fişekli gösteri yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerinde bulunan Kuştepe Mahallesi'nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok sayıda meşale ve havai fişek dağıtıldı.

Saat 21.00'da okunan 10. Yıl Marşı eşliğinde aynı anda yakılan 2000 meşale, atılan havai fişeklerle beraber görsel şölen oluşturdu.

Uludağ eteklerindeki görsel şölen havadan da görüntülendi.