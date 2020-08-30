Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar kamerada

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar kamerada Denizde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan bir tekne böyle battı Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramını denizde teknelerle kutladıkları sırada teknelerden biri su almaya başlayınca alabora oldu.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar kamerada

Denizde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan bir tekne böyle battı

BURSA - Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramını denizde teknelerle kutladıkları sırada teknelerden biri su almaya başlayınca alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi suya gömülürken o anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Gemlik İlçesi Küçük Kumla Mahallesi Yunuslar Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramını denizde kutlamak için bir grup tekneleriyle açıldı. Sahil turu attıkları sırada teknelerden biri su almaya başladı. Kısa süre aldığı su sonucu alabora olan teknedeki bir kişi suya gömüldü. Diğer teknelerle vatandaşlar yanlarına yaklaşarak denize düşen iki kişiyi çıkarmayı başardı. Cankurtaran ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 60 yaşındaki Bülent Barak ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Barak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar kamerada

Zafer Haftası, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

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