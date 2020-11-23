Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi

23.11.2020 16:56
Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da 5 bin polis denetim yaptı.

Hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da 5 bin polis denetim yaptı. Kuralları ihlal edenlere 2 milyon 633 bin 920 lira cezai işlem uygulandı.

81 ilde olduğu gibi Bursa'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler yapıldı. 17 ilçede toplam 5 bin polisle denetim yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü maske ve kısıtlama yasağına uymayan toplamda 2 bin 102 kişiye, 2 milyon 633 bin 920 lira idari para cezası uyguladı.

Kısıtlama saatlerinde 17 ilçede 5 bin polisle kurulan denetim noktalarında 21 Kasım cumartesi gecesi maske takmayan 876 kişiye toplam 816 bin 300 lira, 22 Kasım pazar gecesi ise toplam 896 kişiye 778 bin 500 lira ceza kesildi.

İki günlük kısıtlamalarda mazeretsiz olarak sokağa çıkan 330 kişiye toplam 1 milyon 39 bin 120 lira işlem yapıldı. - BURSA

Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi
Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi
Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi
Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi
Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5 bin polisle yapılan kısıtlama uygulamasında 2 milyon 633 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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