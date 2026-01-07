Bursa\'da Başkan Bozbey\'e Darp Girişimi

BURSA'da dün katıldığı programda eski CHP Belediye Meclis Üyesi R.B. ile kardeşi Ş.B. tarafından darp girişiminde bulunulan Mustafa Bozbey, kentte bugüne kadar saldırıya uğrayan 3'üncü Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 29 Mayıs 2002'de de dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Bilenser'e sözleşmesi feshedilen kulübe ait otoparkın işletmecisi silahlı saldırı girişiminde bulunmuş, 2010'da ise yine dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye yumruklu saldırı gerçekleştirilmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçelerin sorunlarını yerinde görüp vatandaşlarla görüşmek için Yıldırım ilçesinde dün düzenlenen 'Başkan Bozbey Burada' toplantısına katıldı. Kürsüde konuşan Bozbey'e, eski CHP Yıldırım Belediye Meclis Üyesi R.B. ile kardeşi Ş.B. tarafından darp girişiminde bulunuldu. Koruma polislerinin müdahalesiyle Bozbey, saldırıdan darbe almadan kurtuldu. Olay sonrası kardeşiyle gözaltına alınan R.B., kendisini işe almadığı için başkana saldırdığını söylediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BİLENSER'E DE SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Bursa'da, 29 Mayıs 2002'de dönemin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bursaspor Kulüp Başkanlığı yapan Erdoğan Bilenser'e de sözleşmesi feshedilen kulübe ait otoparkın işletmecisi Mahmut Bulut tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Bilenser, Bursaspor'un Vakıfköy Tesisleri önünde meydana gelen olaydan yara almadan kurtuldu. Bulut, ifadesinde korkutmak için ateş açtığını söylemişti.

ALTEPE'YE İSE YUMRUKLU SALDIRI

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Recep Altepe de 10 Ağustos 2010'da ramazan ayı nedeniyle yapılacak etkinlikler için düzenlenen basın toplantısından sonra, tekvando antrenörü olduğunu söyleyen Mehmet Gülyaprak'ın, kendisini işe almadığı gerekçesiyle yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne darbe alan Altepe, olay yerinden uzaklaştırılırken şüpheli ise korumalar tarafından alınmıştı.

ESKİ BAŞKAN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan kentte 2004-2009 dönemi görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, görevinden ayrıldıktan sonraki süreçte, 4 Kasım 2009'da Yalova Yolu'ndaki iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Şahin, 11 Kasım 2009'da hayatını kaybetti.

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINDA VURULDU

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Gürsu Belediye Başkanlığı görevine gelen Cüneyt Yıldız ise 20 Mayıs 2015'te, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan şüpheli tarafından makamında tabancayla başından vurulmuş ve 26 Mayıs 2015'te hayatını kaybetmişti.