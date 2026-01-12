Bursa'da Boşanma Kavgası: Eşini Vuran Adam Sosyal Medya Paylaşımıyla Gündemde - Son Dakika
Bursa'da Boşanma Kavgası: Eşini Vuran Adam Sosyal Medya Paylaşımıyla Gündemde

Bursa'da Boşanma Kavgası: Eşini Vuran Adam Sosyal Medya Paylaşımıyla Gündemde
12.01.2026 12:49
Boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'yi vuran A.Y, olaydan önce sosyal medyada özür diledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'yi (21) tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan A.Y'ın (30), olaydan kısa süre önce sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Şüphelinin mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan, şüpheli verdiği ifadesinde "Defalarca aldatıldım" dedi.

Kanlı olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları belirtilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.Y, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y'ye ateş açtı. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 1 çocuk annesi Tuğçe Y, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y'nın ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ederek bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği bildirildi. Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3-sayfa, Medya, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Boşanma Kavgası: Eşini Vuran Adam Sosyal Medya Paylaşımıyla Gündemde - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Boşanma Kavgası: Eşini Vuran Adam Sosyal Medya Paylaşımıyla Gündemde - Son Dakika
