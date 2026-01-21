Bursa'da Çiftin Sağlıklı Kilo Verme Başarısı - Son Dakika
Sağlık

Bursa'da Çiftin Sağlıklı Kilo Verme Başarısı

Bursa'da Çiftin Sağlıklı Kilo Verme Başarısı
21.01.2026 14:21
Bursa'da Halil ve Hafize Yavaş çifti, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kilo vererek sağlıklarını düzeltti.

Bursa'da fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan çiftin, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezinin gözetiminde verdikleri kilolarla hayatları düzene girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fazla kilolarının getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele eden Halil (72) ve Hafize Yavaş (64) çifti, 6,5 yıl önce aile hekiminin tavsiyesiyle Sağlık Bakanlığına bağlı Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu.

Kısa sürede zayıflayıp sağlık sorunlarından kurtulan Yavaş çifti, aradan geçen zamana rağmen kontrollerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen diyetisyen Umur Doğay Önal, tiroit ve yüksek tansiyonu bulunan Halil Yavaş'ın 102 kilogramdan 74 kilo 900 grama düştüğünü bildirdi.

Hafize Yavaş'ın ise yüksek tansiyon, tiroit, kolesterol yüksekliği ve insülin direnci olduğunu belirten Önal, şu ifadeleri kullandı:

"96,5 kilogramdan 80 kilo 700 grama düştü. Her iki danışanımızın tiroit ve yüksek tansiyon değerleri düzeldi. Kan değerlerinde olumlu gelişmeler gözlemlendi. Her iki danışanımızı tebrik ederim. Araya pandemi girmesine, yaş ve tiroit faktörü olmasına rağmen verdikleri kiloları korudular. Güzel bir başarı gösterdiler."

Önal, Yavaş çiftinin 6,5 senedir kontrollere devam ettiğini dile getirerek, zayıflamak isteyen herkesi sağlıklı hayat merkezlerine beklediklerini kaydetti.

"Günlük 10 bin adım atıyorum"

Halil Yavaş da aile hekiminin yönlendirmesiyle Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezine başvurduklarını, burada kendilerine çok yardımcı olduklarını belirtti.

İlk zamanlarda zorlandığını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Merdiven çıkamıyordum. Yürüyemiyordum. Bir yere gideceksem araçla gidiyordum. Diyetisyenimizin bize önerdiği diyeti uygulayarak, her ay 2-3 kilogram vererek şu anda 75 kilogram civarına düşmüş durumdayım. Yürüyüşlerim, hareketlerim rahatladı. Arabaya binesim gelmiyor. Her tarafa yürüyerek gidiyorum. Marketleri, parkları geziyorum. Yürüyüş yapıyorum. Günlük 10 bin adım atıyorum."

Yavaş, 50 yıl önceki öğrencilik anılarını hatırladığını dile getirerek, "Hareketlerim o yaşlara döndü, rahatladım. Diyetisyenimizin önerileri çok faydalı oldu, onun programına uyduk. Bu başarıyı elde ettik. Diğer vatandaşlarımızın da bu seviyeye gelmeleri için doktorlarına müracaat edip, bizim gibi devamlı kontrol altına girmelerini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hafize Yavaş da kilo verdikten sonra ağrılarının kesildiğini ve daha rahat hareket edebildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Sağlık, Bursa, Son Dakika

Sağlık, Bursa

