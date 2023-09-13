Bursa'da domuz avında kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da domuz avında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa\'da domuz avında kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son Güncelleme: 13.09.2023 09:16

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde domuz avına çıkan bir kişi, av tüfeğiyle kazayla ateş ederek 2 kişiyi vurdu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde domuz avında 2 kişi av tüfeğiyle kazayla vuruldu, birisi hayatını kaybederken, biri yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda domuz avına çıkan Nail Akın (72) çalılıklarda hareketlilik görünce tüfekle ateş etti. O esnada çalıların orada bulunan Tahsin Şen (27) ve Ergün Akın göğsünden yaralandı. Kalbine saçma kurşunları isabet eden 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybederken, Ergün Akın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhaneli, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da domuz avında kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da domuz avında kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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