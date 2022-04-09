Evine gizlice girdiği kadının telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Evine gizlice girdiği kadının telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı

09.04.2022 10:03

Bursa'da bir kadının evine girilerek cep telefonunun gasbedilmesi ve mobil bankacılık yoluyla hesabından 10 bin lira çekilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'da bir kadının evine girilerek cep telefonunun gasbedilmesi ve mobil bankacılık yoluyla hesabından 10 bin lira çekilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Çalıştığı iş yerinden mesai bitiminde çıkıp Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'ndeki evine gelen T.S. adlı kadın, daha önce gizlice içeri girip buzdolabının arkasından çıkan şüpheliyle karşılaştı. Panik yaşayan ve çığlık atan kadının cep telefonu, içeri gizli girip buzdolabının arkasında gizlendiği yerden çıkan şüpheli tarafından gasbedildi.

T.S'nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden bu kişinin K.D. (27) olduğunu belirledi.

K.D'nin, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bir yolcu otobüsüne binerek Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiği, buradan da Trabzon otobüsüne bindiği tespit edildi.

Kadının cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından 40 bin lira kredi başvurusunda bulunulduğunu ve hesaba yatan paranın 10 bin lirasının 2 farklı ATM'den çekildiği anlaşıldı. Savcılık, hesaptaki 30 bin liraya bloke koydurdu.

K.D'nin bulunduğu otobüsü takibe alan ekipler, Bolu'da durdurdukları araçta zanlıyı gözaltına aldı.

Evden koşarak uzaklaşan gaspçıyı güvenlik kamerası görüntüledi

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, T.S'nin iş yerinden arkadaşı M.B'nin (27) de olayla bağlantısının bulunduğunu ortaya çıkararak onu da Bursa'da yakaladı.

Şüphelilerin gaspı birlikte planladıkları, M.B'nin T.S'nin bankacılık şifrelerini ona fark ettirmeden öğrendiği, evinin anahtarını çalarak K.D'ye verdiği bilgisine ulaşıldı.

Zanlıların, ATM'lerden çektikleri parayı beşer bin lira paylaştıkları da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve K.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.D'nin cep telefonunu gasbettikten sonra evden çıkıp koşarak uzaklaşması, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Evine gizlice girdiği kadının telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
Evine gizlice girdiği kadının telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
Evine gizlice girdiği kadının telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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