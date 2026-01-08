Bursa'da Fırtına Okulları Vurdu

OKULDA CAM KIRILDI, ÖĞRENCİLER YARALANDI

Bursa'da fırtına nedeniyle Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki Hacı Hacer Çağlar Ortaokulu'nun camı kırıldı. Cam kırıkları nedeniyle bazı öğrencilerin yaralandığı öğrenildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsünde ise fırtına nedeniyle devrilen ağaç, alarmı çalıştırınca, binadaki öğrenciler panik yaşadı. Öğrencilerin koşarak dışarı çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki oto galerinin çatısı fırtınada uçtu. Çatı boş araziye düştü.

BANKLARDAN KÖPRÜ YAPTILAR

İnegöl ilçesinde ise öğrenciler, kuvvetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Mahmudiye Mahallesi'ndeki Müşerref-Muzaffer Samda İlkokulu'nun bahçesi, göle döndü. Çocuklarını okul çıkışında almaya giden veliler, bankları birleştirip köprü yaparak, öğrencilerin çıkmasını sağladı.

Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi İslamköy Camisi'nin minaresi ise fırtınada yerinden çıktı. Belediye ekipleri, tehlike oluşturan minarenin vinçle kaldırılması için çalışma yaptı. Narlı Mahallesi'nde ise deniz karayla birleşirken, dalgalar nedeniyle kayıklar battı.