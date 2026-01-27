CANSIZ BEDENİ 1 SAATTE ÇIKARILDI
Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan kalıp ustası Arslan Kılıç'ın (73) cenazesi itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Kılıç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yiğithan HÜYÜK/KESTEL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da İnşaat Çökmesi: 73 Yaşındaki Usta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
