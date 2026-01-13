Bursa'da İşçilerin Maaş Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Bursa'da İşçilerin Maaş Eylemi Devam Ediyor

13.01.2026 19:40
Tofaş ve Bosch işçileri, MESS'in zam teklifini yetersiz bulup eylemlerine devam ediyor.

Bursa'da Tofaş ve Bosch fabrikaları başta olmak üzere tüm otomotiv ve yan sanayi fabrikalarındaki işçilerin maaş eylemi sürüyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 1 Eylül 2025'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için zam teklifini yüzde 10,50'ye yükseltirken, seyyanen 17,30 TL teklifini korudu. Sendika, teklifin yetersiz olduğunu belirterek görüşmeyi sonlandırdı, eylemler sürüyor.

MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, MESS'in daveti üzerine taraflar bir araya geldi. Görüşmede MESS, 1 Eylül 2025'ten geçerli olmak üzere ücret zam teklifini ilk 6 ay için yüzde 10,50'ye yükselttiğini, seyyanen 17,30 TL'lik artış teklifini ise aynen koruduğunu açıkladı. Yapılan hesaplamaya göre yeni teklifin toplam karşılığının yüzde 18'e tekabül ettiği belirtildi.

MESS, sözleşmenin diğer 6 aylık dönemleri için TÜFE oranında artış önerisinde bulunurken, sosyal yardımlarda yıllık yüzde 32,95 zam teklifini korudu, ikinci yıl için ise yine TÜFE oranında artış teklif etti.

Öte yandan işveren tarafı, sözleşmenin 3 yıllık olması, ikramiyelerin kesinti yapılarak ödenmesi, denkleştirme ve telafi uygulamalarının sözleşmede yer alması, deneme süresinin 4 aya çıkarılması yönündeki taleplerini masada tutmayı sürdürdü. Ayrıca 5 gün ve üzeri raporlarda ücretin tamamının işverence ödenmesi hükmünün kaldırılması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının mevcut haliyle uygulanamayacağı yönündeki talepler de geri çekilmedi.

Sendika heyeti ise yapılan zam teklifinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, kazanılmış hakları geriye götürecek işveren taleplerinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine görüşme sonlandırılırken, eylemlerin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan otomoti sektöründe çalışanlar üretim yaptıkları tesislerde eylemlerini ve ekmek mücadelesini sürdürüyorlar. İşçiler hak ettikleri zammı alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bosch, Tofaş, Bursa, Zam, Son Dakika

