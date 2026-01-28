Bursa'da Kaza: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Kaza: 3 Ağır Yaralı

Bursa\'da Kaza: 3 Ağır Yaralı
28.01.2026 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafakemalpaşa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa Mustafakemalpaşa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Mustafakemalpaşa ilçe merkezinden terminal istikametine seyreden 16 BNY 184 plakalı otomobilin, Gözde Sitesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, terminal istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan 45 AZK 916 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan kişiler ağır yaralandı. Kaza sonucunda 16 BNY 184 plakalı araçta bulunan M.B. ve M.Y., diğer araçta bulunan 45 AZK 916 plakalı aracın sahibi O.M. ağır yaralandı. O.M., kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, diğer araçta sıkışan iki yaralı ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle terminalden ilçe merkezine gidiş yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan "Trafik ışığı" talebi

Vatandaşlar, bu noktada sık sık kazaların yaşandığını ve bölgenin ciddi risk taşıdığını dile getirdi. Bölge sakinleri, araçların bu güzergahta yüksek hızla seyretmesi nedeniyle kazaların kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Gözde Sitesi önü terminal yoluna trafik ışığı konulması yönünde çağrıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3. Sayfa, Trafik, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaza: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 02:46:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa'da Kaza: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.