Bursa\'da Kaza: 3 Ağır Yaralı

Bursa Mustafakemalpaşa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Mustafakemalpaşa ilçe merkezinden terminal istikametine seyreden 16 BNY 184 plakalı otomobilin, Gözde Sitesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, terminal istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan 45 AZK 916 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan kişiler ağır yaralandı. Kaza sonucunda 16 BNY 184 plakalı araçta bulunan M.B. ve M.Y., diğer araçta bulunan 45 AZK 916 plakalı aracın sahibi O.M. ağır yaralandı. O.M., kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, diğer araçta sıkışan iki yaralı ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle terminalden ilçe merkezine gidiş yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan "Trafik ışığı" talebi

Vatandaşlar, bu noktada sık sık kazaların yaşandığını ve bölgenin ciddi risk taşıdığını dile getirdi. Bölge sakinleri, araçların bu güzergahta yüksek hızla seyretmesi nedeniyle kazaların kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Gözde Sitesi önü terminal yoluna trafik ışığı konulması yönünde çağrıda bulundu. - BURSA