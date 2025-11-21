Bursa\'da Kimyasal Cinsel Gıda Operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım, Kestel ve Mudanya ilçelerinde yasa dışı yollarla ülkeye cinsel gücü artırıcı kimyasal madde sokup satış yaptıkları tespit edilen şüphelilere ait ev, araç ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL

Operasyonlarda 65 bin 865 adet epimedyumlu bitkisel macun, 342 adet bitkisel hap, 3 bin 700 adet boş kapsül, 75 kilogram cinsel etken madde içerdiği değerlendirilen toz, 600 kilogram üretilmiş mamul ürün, bin 55 kilogram glikoz, 8 bin 930 adet boş kavanoz, 12 bin 889 adet paketleme kutusu, 399 bin adet çeşitli ebatlarda etiket, 2 adet 400 kilogram kapasiteli ürün karıştırma/ısıtma tankı, 1 adet paketleme ünitesi, 1 adet doldurma ünitesi, 1 adet hava basma kompresörü, 1 adet bilgisayar ve sahte gıda/ilaç yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı, "Bursa'mızın huzuru için kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.