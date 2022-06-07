Bursa'da korkutan siyanobakteri alarmı! İznik Gölü'ne girmek geçici olarak yasaklandı - Son Dakika
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Bursa'da korkutan siyanobakteri alarmı! İznik Gölü'ne girmek geçici olarak yasaklandı

07.06.2022 09:10

Bursa'da İznik Gölü'nde yaşanan siyanobakteri artışı sebebiyle göle girmek yasaklandı. "Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyabakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı" açıklamasını yapan uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmalarını giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğunun altını çizdi.

İznik Gölü'nü yeşil renge boyayan bakteri hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi önlem amaçlı başta yüzme amaçlı olmak üzere gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'da siyanobakteri alarmı! İznik Gölü'ne girmek yasaklandı

"GÖLE GİRİLMEMESİ DOĞRU OLACAKTIR"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyhan Akçaalan da, "İznik Gölü'nde aşırı siyanobakteri artışı var. Özellikle insanların göle yüzmeye girdiği bölgelerde durum bu şekilde. Bu süreçte artış toksik olabileceğinden göle girilmemesi yönünde uyarıların konulması doğru olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İznik Gölü bize bir şeyleri yanlış yaptığımızı hatırlatıyor" paylaşımında bulundu.

Bursa'da siyanobakteri alarmı! İznik Gölü'ne girmek yasaklandı

YASAKLANDI

Uzmanların açıklamalarının ardından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İznik Gölü'nde yüzmeyi geçici olarak yasaklayan uyarı tabelaları astı. Albay, "Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyabakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı. 30 yılı aşkın süredir verdiğimiz emek sonunda karşılık buldu. Tabelaya rağmen hala yüzen kişiler olsa da farkındalığın artmasıyla bu sorun da çözülecektir" dedi.

Bursa'da siyanobakteri alarmı! İznik Gölü'ne girmek yasaklandı

SİYANOBAKTERİ NEDİR?

Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, İznik Gölü, İznik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkutan siyanobakteri alarmı! İznik Gölü'ne girmek geçici olarak yasaklandı - Son Dakika

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