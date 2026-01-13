Bursa'da Metal İşçilerinden Eylem - Son Dakika
Bursa'da Metal İşçilerinden Eylem

13.01.2026 10:47
Bursa'daki işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle eylem yaptı.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Bursa'daki fabrikalarda çalışan sendika üyesi işçiler alkış ve ıslıklarla eylem yaptı.

MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, 8 Aralık'taki uyuşmazlığın ardından başlayan eylemler devam ediyor.

"MESS'in düşük zam oranları ve mevcut sosyal hakları geriye götürecek düzenleme taleplerine karşı", Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu Bursa'daki iş yerlerinde protestolar yapıldı. İşçiler, "insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve kazanılmış hakların korunması" talebiyle işverenin teklifini kabul etmediklerini dile getirdi.

Fabrikalarda yapılan eylemlerde işçiler, "MESS şaşırma, sabrımızı taşırma", "Yaşasın onurlu mücadelemiz", "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Direne direne kazanacağız" sloganları attılar.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Bursa, Yerel, Son Dakika

