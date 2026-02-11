Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

11.02.2026 12:01
İnegöl'de tinerin sobada parlamasıyla çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya iskelet imalathanesinde sobayı dökülen tinerin parlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Cevat Parman Sokak'ta bulunan mobilya iskelet imalathanede çıktı. İddiaya göre, işçilerden biri sobanın içindeki odunları tutuşturmak için tiner döktü. Tinerin parlamasıyla sobadan yükselen alevler, etraftaki ahşaplara sıçradı. İş yerini yoğun duman kaplarken, çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, iytfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

Acil Durum, İş Kazası, İtfaiye, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
