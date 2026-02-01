Bursa\'da Organize Suç Operasyonu

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edilen Ç.Ş.T. (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö. (18) isimli şahıslar, 30 Ocak 2026 tarihinde Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, çeşitli iletişim uygulamaları üzerinden kurulan gruplar aracılığıyla "panel" olarak bilinen illegal sorgulama sistemlerini kullandıkları, bu sistemler üzerinden hedef aldıkları kişilerin kişisel bilgilerine ulaştıkları ve bu bilgileri paylaştıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, Gaziantep ve Ankara'da bulunan bazı kişilere yönelik eylem ve soygun hazırlığı içerisinde oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. - BURSA