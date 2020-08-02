Bursa'da ormanlık alanda yangın-ek - Son Dakika

Bursa'da ormanlık alanda yangın-ek

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın ağıla sıçradı. Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Başköy Mahallesi ile kırsal Akçalar Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tarım arazisine de sıçradı. Tarım arazisindeki ağılın da yangından etkilendiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.