Bursa\'da Ramazan Denetimleri Artırıldı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla Türkiye genelinde market, toptancı, fırın ve yeme-içme işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde 450 işletmede 142 bin ürün kontrol edilirken, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılında ise kent genelinde 71 milyon 766 bin 904 lira cezai işlem uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına sayılı günler kala tüketicinin korunması amacıyla sahaya indi. Denetimler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütüldü. Market ve toptancılarda başta temel gıda, et ve et ürünleri olmak üzere tüm ürünler mercek altına alındı.

Ekipler, ürünlerde fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluk olup olmadığını, etiketlerde son fiyat değişim tarihi ve önceki fiyat bilgisinin yer alıp almadığını kontrol etti. Meyve ve sebze reyonlarında ise ürün künyeleri incelenerek Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması üzerinden sorgulama yapıldı. Ayrıca satıştan kaçınma, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları da denetim kapsamına alındı.

Fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve etiketler kontrol edilirken, gramajlara uyulup uyulmadığı da denetlendi. Kafe, restoran ve lokanta gibi yeme-içme işletmelerinde ise giriş kapılarında fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, masalarda menü yer alıp almadığına bakıldı.

Denetimler sırasında fiyat etiketi bulunmayan ürünler, kasa-raf fiyat farkı ve satıştan kaçınma gibi aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca fahiş fiyat ve stokçuluk şüphesi bulunan ürünlerin son 3 aylık alış ve satış faturaları incelenerek, gerek görülmesi halinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Bursa genelinde 1-27 Ocak 2026 tarihleri arasında yaklaşık 450 işletmede 142 bin ürün denetlenirken, toplamda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, piyasada haksızlığa ve düzensizliğe izin verilmeyeceğini belirterek, Ramazan ayı boyunca denetimlerin il genelinde artarak devam edeceğini bildirdi. Öte yandan, Bursa genelinde 2025 yılında yaptığı denetimlerde, 71 milyon 766 bin 904 lira cezai işlem uyguladı. - BURSA