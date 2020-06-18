Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (2) - Son Dakika

SELE KAPILAN KADIN KURTARILDI

Bursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı. Kahvecioğlu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, Emine Kahvecioğlu'nun suda sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aynı bölgede, sel sularının çamaşır makinesi, motosiklet ve çöp kutularını da sürüklediği görüldü.

Muammer İRTEM/BURSA,