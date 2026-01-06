Bursa'da Saldırı Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Saldırı Girişimi

Bursa\'da Saldırı Girişimi
06.01.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, yaşanan saldırıyı kişisel bir saldırı olarak nitelendirdi.

'KİŞİSEL BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Bursa'da eski CHP'li belediye meclis üyesinin saldırı girişiminde bulunmasının ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sizlerle buluşmak için buraya geldik. Burada ise menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Kişisel bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar bizi asla yıldıramaz. Muhtarımız ve hemşerilerimiz çok üzüldü. Her şeyin farkındayım. İnsanlarımızın böyle bir olaya ve hakarete tanık olmasını istemem. Her insan eleştirisini dile getirebilir. Ancak fiziki müdahaleye gelince bu insanlık dışına çıkar" dedi.

'HASTANE ZİYARETİMİZ OLACAK'

Hastaneye gideceğini belirten Bozbey, "Bu kişileri asla tasnif etmiyoruz. Onların bir daha böyle bir duruma gelmesine de izin vermemeliyiz. Bildiğimiz tanıdığımız birisidir. Durumu gerekli yerlere ilettik. Tetkikler için hastane ziyaretimiz olacak. Darbeden kaynaklı sağ yüzümde ufak bir hasar var, izniniz olursa oraya gideceğim" diye konuştu.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Saldırı Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:02:09. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Saldırı Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.