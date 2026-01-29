Bursa'da iki genç sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki gencin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da Sokakta Gençler Arasında Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?