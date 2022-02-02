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Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

02.02.2022 03:19
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Bursa'da Erkan Aktaş idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da Erkan Aktaş idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Aktaş otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Aktaş idaresindeki 16 ASG 961 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aktaş otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın sıkışan cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı. Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Öte yandan çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken bazı parçalar ve motoru yola fırladı. - BURSA

Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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Erkan Aktaş, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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