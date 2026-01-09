Bursa'da Trafik Cezası Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Trafik Cezası Tartışması Kanlı Bitti

Bursa\'da Trafik Cezası Tartışması Kanlı Bitti
09.01.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da trafik cezası yüzünden çıkan kavgada bir genç bıçakla yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA (İHA) – Bursa'da trafik cezası parası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 20 yaşındaki bir genç bıçaklanarak yaralanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4. Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican A. (20) ile daha önceden tanıdığı Eren B. (21) arasında trafik cezası parasından kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle buluşma gerçekleşti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Kavga sırasında Eren B., yanında bulundurduğu kesici aletle Alican A.'ı sol dizinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Eren B. kısa sürede yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Nurullah Ö. (20) ve Mert K. (19) yakalanırken, şüphelilerin yanında 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar, silahın arbede sırasında düşmesi üzerine kullanılmaması amacıyla aldıklarını öne sürdü.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Trafik Cezası Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:16:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Trafik Cezası Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.