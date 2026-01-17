Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 562 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine çok yönlü saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde bahse konu şüphelilerin F. D. ve M.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek kullandıkları araç ile birlikte gözaltına alındılar. Araçta yapılan aramada; 3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda aynı konu ile bağlantılı F.O., A.M.Y. ve M.B. isimli üç şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamette yapılan aramada; hassas terazi ile 562 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen M.Ç., A.M.Y. ve M.B. isimli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.D. ve F.O. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA