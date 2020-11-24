Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.Ş'yi takibe aldı.

Turgutalp Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken polisler tarafından durdurulan A.Ş'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada, 5,66 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Daha sonra A.Ş'nin ikametinde yapılan aramada ise 2 paket halinde toplam 13 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, payp olarak tabir edilen 2 cam aparat ile uyuşturucu satışı ve paketlemesinde kullanılan çeşitli araç gereç ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.