Bursa'da Yağışlı Havada Kaza

29.01.2026 18:59
Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı, sürücü hafif yaralı.

BURSA'da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan Uludağ yolunda virajda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücü kayarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgede daha önce de 6 aracın kaza yaptığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

