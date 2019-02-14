Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Bursa'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

27 dakika önce

Bursa'da yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bursa'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak, System.String[]
Bursa'da yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ziyaret süresince, Merinos (Türk Petrol)-Kanalboyu arasında kalan batı kısmındaki döner kavşak-Merinos dolmuş durağı- Merinos İzmir gidiş yan yol- Kültürpark İzmir geliş Sıcaksular-Stad Caddesi Merinos Kavşağı ile İpekiş-Stad Kavşağı arası iniş ve çıkış-Stadyum Kavşağı'ndan, Beşikçiler arası Çekirge gidiş istikametleri,

Çekirge Caddesi'nden Stadyum Kavşağı'na geliş istikametinin (Beşikçiler ile Stadyum Kavşağı arası) trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Bu istikametlerden gelişlerin Hamzabey (Çelikpalas Otel) Kavşağı'ndan Muradiye istikametine verileceği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stadyum Kavşağı-Altıparmak-15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı-Altıparmak çıkış-Cemalnadir Caddesi-Çakırhamam Kavşağı-Temiz Cadde-Saltanat Kapı-Atatürk Caddesi-Setbaşı-Yeşil-İnönü Caddesi-Demirtaşpaşa Haşim İşcan Caddesi Acemreis Camisi gidiş ve geliş istikametleri, İnönü Caddesi- Ankara istikameti Mahmudiye Kavşağı'na kadar olan bağlantı yolları, miting öncesi ve miting süresince; Meydancık Kavşağı'ndan Gökdere iniş ve çıkışı-Yeşil Türbe'den Meydancık iniş-Şenöz lambalardan Meydancık iniş-Meydancık'tan Setbaşı çıkış-İncirli Caddesi'nden Meydancık gidiş-Mahmudiye Caddesi'nden Meydancık çıkış (Meydancık Kavşağı'ndan Kurtuluş Caddesi Beyazıt Cadde Kavşağı iniş ve çıkış) istikametleri saat 22.00'den itibaren cuma günü etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

T1 (İpekböceği) ve Nostaljik tren hattının saat 10.00'dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacağı ifade edilen açıklamada, BursaRay'ın il merkezinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan Metro tren hatlarında zaman zaman kesintilerin olabileceği,

Atatürk Caddesi ve Setbaşı'nda bulunan Burbak parklarına polis ekiplerince ve Burbak görevlilerince de parklanma yapılmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Vatandaşların emniyet yetkililerin yapacağı ikaz ve uyarılara riayet etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, alternatif güzergahlar ise şöyle belirtildi:

"Sürücüler ziyaret süresince, İstanbul-Ankara-İzmir- Mudanya yolları- Avrupa Konseyi Bulvarı-11 Eylül Bulvarı-Yakın Çevre yolları ya da Eğitim Caddesi-Teleferik istikameti-İpekçilik ve Beyazıt Caddeleri istikametlerini kullanabileceklerdir.
Ayrıca vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:50 Kaynak: AA

İzmir, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Güncel
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