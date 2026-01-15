Bursa'da Yorgun Mermi Davası - Son Dakika
Bursa'da Yorgun Mermi Davası

Bursa\'da Yorgun Mermi Davası
15.01.2026 13:24
6 yaşındaki çocuğa yorgun mermiyle yaralanma davasında zanlı hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemi.

Bursa'da 4 ay önce parkta oyun oynadığı sırada yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuğun davasıyla ilgili tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 14 Eylül'de Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda meydana geldi. Parkta oynayan İsmail K. (6), vücuduna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, merminin İsmetiye Mahallesi tarafından ateşlendiği belirlendi. Bölgede yapılan araştırmada boş bir arazide 38 boş kovan bulundu. Balistik incelemede kovanların E.K.'ye ait tabancadan ateşlendiği tespit edildi. Şüpheli E.K. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan küçük İsmail'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeğinin incelenmek üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.

Balistik incelemede kovanların E.K.'ye ait tabancadan ateşlendiği tespit edildi. Şüpheli, adresinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Olaydan iki gün önce düğünde havaya ateş etmiştim. O gün evimde maç izliyordum" dedi. Şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturmanın ardından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianameye, İsmail K.'nin yaralandıktan sonra annesi ile arasında geçen konuşma da girdi. Yaralı çocuğun 'Anne acıyor' demesi üzerine anne Dilfua K.'nin (40) yaptığı kontrolde, oğlunun sol kalçasında 1 santimetre çapında delik, deri kalkması ve kanama olduğunu gördüğü, önce eşini ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı öğrenildi. Çocuğun kalça kısmından 9 santimetre çapında 1 adet mermi çekirdeğinin çıkarıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli E.K.'nin ifadelerine de yer verildi. Silahının bulundurma ruhsatı olduğu, olaydan 1 gün önce İsmetiye Mahallesi'nde düğün sırasında boş arazide yaklaşık 15 kez ateş ettiğini belirten E.K., düğünden olayı 2 gün sonra sosyal medyada gördüğünü, konu ile ilgisinin olmadığını söyledi. İsmail K.'nin yaralandığı saatlerde evde maç izlediğini ve o gün ateş etmediğini iddia eden E.K., evinin olay yerine 2 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, suçlamaları reddetti.

İddianamede, şüphelinin suça konu silah ile mağdurun yaralandığı gün atış yapmadığını belirtmesine rağmen E.K.'nin bu beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, tanık beyanlarından atışın olay günü yapıldığı, uzmanlık raporunda da mağdurdan çıkan merminin şüpheliye ait silahtan ateşlenmiş olduğu belirtilerek, 'kasıtla yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianame, Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

