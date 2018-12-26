Son Dakika Haberleri: Bursa Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti

Bursa Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti

18 dakika önce

Bursa'da, galerici Mert İ. (27) sokak ortasında arızalanan otomobilinin içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Bursa'da, galerici Mert İ. (27) sokak ortasında arızalanan otomobilinin içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 7'nci Çilek Sokak'ta meydana geldi. Galerici Mert İ., iddiaya göre, 16 GV 286 plakalı otomobilinin arızalanması üzerine yolda kaldı. Mert İ., çevredekilerin yardımıyla otomobilini yaklaşık 20 metre iterek ileri götürdü, ardından sokak ortasında duran aracın sürücü koltuğuna oturdu. Burada bir süre bekleyen Mert İ., kendisine yardım edenlerin uzaklaşmasıyla göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mert İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Silah sesi üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otomobilin içinde intihar eden Mert İlhan'ın (27), Susurluk hükümlüsü ve yer altı dünyasının tanınan isimlerinden olan Yaşar Öz'ün Bursa'daki işlerinin takibini yapan Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan emekli polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Acılı baba Yusuf İlhan, olay yerine gelerek oğlunun cansız bedenini gördükten sonra ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:02 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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