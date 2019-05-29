BURSA ŞEHİR HASTANESİ HAZİRAN'DA AÇILACAK-ARŞİV

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, beraberinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Milletvekilleri ile birlikte Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nin inşaatında inceleme yaptı.Nilüfer Doğanköy'de inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelinirken, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve beraberindeki heyet, tamamlanmak üzere olan çalışmaları inceleyip yetkilerden bilgi aldı. Başkan Salman ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, sağlık alanında gelişmiş ülkelerin 40 yılda ulaşamadığı hedeflere, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde oldukça kısa sayılabilecek sürede ulaştığını söyledi.Tamamlandığında Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan ve 745 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi ziyaret sırasında Ayhan Salman'a Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri ve İl Yöneticileri de eşlik ettiler. AK Parti heyeti karşılayan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan tamamlanmak üzere olan tesisin; 301 yataklı genel hastane, 264 yataklı onkoloji, 197 yataklı kadın doğum ve çocuk, 275 yataklı kardiyoloji, 200 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 18 yataklı psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 tane hastaneyi bünyesinde barındırdığını söyledi. Akan, 'Hastanenin içinde yaklaşık 180 yoğun bakım yatağı, yanı sıra yaklaşık 22 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 45 ameliyathane ve 309 poliklinik odası bulunacakö dedi.TEKNOLOJİK ALTYAPISI ÇOK GÜÇLÜŞehir hastanesinin diğer hastanelerden farklı olarak ileri seviyede hizmet veren bir sağlık merkezi olacağını da söyleyen Özcan Akan, 'Bursalıların başka şehre gitmelerine gerek kalmadan bütün sağlık hizmetlerini alabilecekleri teknolojik olarak alt yapısı çok güçlü bir kurumu hizmete sokacağızö diye konuştu. Tesis hizmete girdiğine Bursa'nın civar iller için sağlık hizmeti veren önemli bir sağlık merkezine kavuşacağının altını çizdi.SALMAN SAĞLIKTA SESSİZ DEVRİM YAPTIKZiyaret sonrası açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 2002 yılında sağlık ve sosyal güvenlik sistemi çökmüş, tedaviye ulaşılamayan bir Türkiye'yi devraldıklarını hatırlattı. O dönemde, sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki farklılıklar nedeniyle, vatandaşların farklı hizmet uygulamalarına muhatap olduğunu, hastane ve eczane hizmetlerinde adaletsiz bir tablonun yaşandığını, kanser hastalarına tedavi için birkaç sene sonraya gün verildiğini ve tedavi olamadan hayatlarını kaybettiğini vurgulayan Salman, 'Hastaların, bebeklerin ve cenazelerin hastanelerde rehin alınıyordu. Bağ-Kur reçetelerine yazılan bazı ilaçlar ödenmiyordu. SSK'lılar da sadece kurum içindeki eczanelerde saatlerce kuyruk bekleyip varsa sadece muadil ilaçları alabilirdi. Sadece SSK Hastanelerinde tedavi olabiliyorlardı. Diş tedavisi olarak, sadece dolgu ve çok az miktarda kanal tedavisi yapılabiliyorduö diye konuştu.BURSA'YA 2 MİLYAR 340 MİLYON LİRALIK SAĞLIK YATIRIMIAK Parti'nin sağlık alanındaki atılımlarından Bursa'nın da hak ettiği payı aldığını söyleyen Ayhan Salman, 17 yıllık iktidarları Bursa'ya yaklaşık 2 milyar 340 Milyon lira tutarında sağlık yatırımı yaptıklarını belirtti. Bursa Merkez ve ilçelerinde 2 bin 489 yataklı 16 Hastane, 90 ünitli 2 yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdiğini aktaran Ayhan Salman, Haziran ayında hizmete girmesi planlanan Bursa Şehir Hastanesi ile birlikte Bursa'nın önemli bir sağlık üssü haline geleceğini belirtti. Salman, 'AK Parti'nin her kademesinde görev yapan hizmet erleri olarak şehrimizin ve ülkemizin hak ettiği hizmetleri alması için canla başla çalışmaya devam ediyoruzdiye konuştu.