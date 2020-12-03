Bursa Valiliği okul öncesi tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı - Son Dakika

Bursa Valiliği okul öncesi tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı

03.12.2020 10:36
Bursa Valiliği okul öncesi tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı, System.String[]

Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilmesi kararının, il genelinde resmi ya da özel fark etmeksizin, tüm anaokulları ve ana sınıflarını kapsadığını duyurdu.

Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilmesi kararının, il genelinde resmi ya da özel fark etmeksizin, tüm anaokulları ve ana sınıflarını kapsadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 30 Kasım tarihli genelgesiyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, 1 Aralık Salı günü saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde, anaokulları ve ana sınıflarının resmi ve özel ayrımı olmaksızın faaliyetlerine ara verileceğinin bildirildiği hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün, 1 Aralık tarihli konuya ilişkin yazısında, resmi kurumların yer almasına rağmen özel ana okullarının yer almadığı, bu durumun da tereddütlere neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalarda, İçişleri Bakanlığının 30 Kasım tarihli genelgesi ve 1 Aralık tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında açıkça belirtildiği üzere, yeni bir karar alınıncaya kadar, resmi ya da özel fark etmeksizin tüm anaokulları ve ana sınıflarının faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir. Belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Bursa Valiliği, Koronavirüs, toplum, Kamu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Bursa Valiliği okul öncesi tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı - Son Dakika


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