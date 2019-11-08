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Bursaray'daki gecikme

7 saat önce

Bursa'da toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'da, bir yolcunun fenalaşması nedeniyle seferlerin 20 dakika aksadığı bildirildi.

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Bursa'da toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'da, bir yolcunun fenalaşması nedeniyle seferlerin 20 dakika aksadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bursaray ile üniversite istikametinden Kestel yönüne gitmekte olan bir vatandaşın, saat 08.10'da vagon içinde fenalaştığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yetmezliği çektiği anlaşılan vatandaş için 112 Acil Servisten yardım istenirken, hayati risk bulunduğu için Bursaray, Demirtaşpaşa İstasyonunda bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi vagon içinde yaptı ve vatandaş dışarıya alındıktan sonra seferler yaklaşık 20 dakikalık bir gecikmenin ardından yeniden başladı."

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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