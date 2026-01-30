Bursaspor, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlılar, idmanın devamında pas ve topa sahip olma çalışmaları yaparken, antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. - BURSA
