Bursaspor Antalya\'da Kamp Yapacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya Belek'te kampa giriyor.

Bursaspor, sezonun ikinci yarısı öncesindeki hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk etap çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek'e gidecek. 2-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp yapacak olan Bursaspor, bu süreçte hazırlık maçlarıyla form tutmayı hedefliyor.

6-10 Ocak tarihleri arasında oynanması planlanan hazırlık karşılaşmalarının rakiplerinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. Teknik heyet, Antalya kampında takımın fiziksel ve taktik seviyesini yukarı çekmeyi amaçlıyor. - BURSA