Bursaspor Kulübü, Nevzat Güzelırmak için başsağlığı mesajı yayımladı
12.10.2020 22:46
Bursaspor Kulübü, eski teknik direktörleri Nevzat Güzelırmak'ın hayatını kaybetmesi sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursa spor Kulübü, eski teknik direktörleri Nevzat Güzelırmak'ın hayatını kaybetmesi sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Eski teknik direktörlerimizden ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." - BURSA
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