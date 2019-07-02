Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
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Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

1 saat önce

Bursaspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu, System.String[]
Bursaspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Bursaspor, 3 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başlayacak. 4 kaleci ve 27 oyuncudan oluşan kamp kadrosu şu şekilde:

"Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Yağız Efe Öztaş, İsmail Çokçalış, Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Yardımcı, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Ahmet Furkan Özcan, Rüştü Hanlı, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Ömer Turan Görgüç, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Jani Atanasov, Eren Güler, Burak Kapacak, Çağrı Yağız Yasak, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Tolga Çakıcı, Kubilay Kanatsızkuş, Batuhan Kör, Ali Akman." - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:53 Kaynak: İHA
Ali Akman, Bursaspor, Spor
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