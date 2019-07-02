Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor
, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.
Bursaspor, 3 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başlayacak. 4 kaleci ve 27 oyuncudan oluşan kamp kadrosu şu şekilde:
"Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın
, Yağız Efe Öztaş, İsmail Çokçalış, Muhammed Emin Sarıkaya
, Barış Yardımcı
, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Ahmet Furkan
Özcan, Rüştü Hanlı
, Iasmin Latovlevici
, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara
, Abdullahi Shehu, Ramazan Keskin
, Tuğbey Akgün, Ömer Turan
Görgüç, Emirhan Aydoğan
, Sedat Dursun, Jani Atanasov, Eren Güler, Burak Kapacak, Çağrı Yağız Yasak, Çağatay Yılmaz
, İsmail Can
Çavuşluk, Tolga Çakıcı, Kubilay Kanatsızkuş, Batuhan Kör, Ali Akman." - BURSA