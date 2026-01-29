Buruk'tan Cesur Oyun Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Buruk'tan Cesur Oyun Vurgusu

29.01.2026 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off'ta her rakibe cesur oynamaları gerektiğini belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi rakip gelirse gelsin cesur oynamaları gerektiğini söyledi.

Buruk, "Devler Ligi"nin 8. haftasında Etihad Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi ekibi galibiyeti ve lig etabını ilk 8 içinde bitirdiği için tebrik eden Buruk, müsabakayla ilgili, "İki devre arasındaki oyunumuzda büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. İki tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse yüzde 58-60'a yaklaşan topa sahip oranı, Manchester City deplasmanı için mutlu olduğumuz taraftı. Ancak daha çok pozisyon üretebilirsek... 2-0 sonrasında aldığımız riskler ve rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, futbolun güzel olduğu, saha içerisinde futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu." diye konuştu.

Play-off turunda İtalya'nın Juventus veya İspanya'nın Atletico Madrid takımlarından biriyle karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Bu maça çıkmadan önce ligi nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz. Yeni format takımlar için şans işi. Juventus da Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık. Onları biraz daha fazla tanıyoruz. Kim olursa olsun biraz daha cesaretli oynamamız lazım. Galatasaray her zaman cesur oynar. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi sahamızdaki ilk maçta ortaya koymamız gerek. Kimle oynarsak oynayalım en iyisini yapacağız. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da sonraki turda oynaması bizim için büyük bir şans olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buruk'tan Cesur Oyun Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 03:51:37. #7.11#
SON DAKİKA: Buruk'tan Cesur Oyun Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.